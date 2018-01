Raw Videos & Images Capture Chaos after Floor Collapse at Jakarta Stock Exchange; Many Casualties

There are reports a section of floor has collapsed at the Jakarta Stock Exchange in Indonesia.

Dozens of people were injured by the collapse of the corridor floor at Tower 2, Indonesia Stock Exchange Building.

Images posted to social media show large amounts of debris and rescue crews at the scene.

This story is developing.

Ini kondisi selasar tower 2 Bursa Efek Indonesia yang ambruk menimpa karyawan. Ada korban luka #BreakingNews pic.twitter.com/rV7cGf30HJ — KOMPAS TV (@KompasTV) January 15, 2018

#BREAKING: Ceiling collapses at Jakarta stock exchange #Indonesia causing multiple injuries and massive damage pic.twitter.com/HAK0kgxSLb — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 15, 2018

Many people injured at the Jakarta Stock Exchange when the floor collapsed during lunch. pic.twitter.com/tSxgFVQlMx — Jennifer 🏳️‍🌈 (@thelittledeath) January 15, 2018

Bursa efek Indonesia telah terjadi musibah#BursaEfekIndonesia pic.twitter.com/m9Xnuogwuj — Ridwan Syahputra (@RidwanSPTR) January 15, 2018

Beberapa korban luka akibat ambrolnya balkon Bursa Efek Indonesia dibantu oleh sesama karyawan #BreakingNews pic.twitter.com/OEmwmOSWwp — KOMPAS TV (@KompasTV) January 15, 2018

Suasana luar gedung BEJ tower 2..#semoga ngga banyak korban pic.twitter.com/PjoQ4ARHpT — vїтяa'$ (@vitras212) January 15, 2018

Foto balkon lantai gedung BEI, Jakarta yang rubuh menimpa karyawan #BreakingNews pic.twitter.com/fbkdzjfxlu — KOMPAS TV (@KompasTV) January 15, 2018

Spoke to worker on 23rd floor of building – heard loud thud and building shook before she was evacuated — Adam Harvey (@adharves) January 15, 2018

INFO SEMENTARA BANGUNAN ROBOH, Jaksel. | Objek : Gedung Bursa Efek Indonesia (Balkon Lantai 1 Tower 2). Situasi | Masih dalam penanganan pic.twitter.com/aD4KxqxsWJ — BPBD DKI Jakarta (@BPBDJakarta) January 15, 2018

Selasar atas tower 2 BEI Jakarta roboh dan menimpa sejumlah orang #BreakingNews pic.twitter.com/OYdcxcaPHe — BeritaSatu TV (@BeritasatuTV) January 15, 2018