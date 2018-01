Explosion collapses building in Belgium

A pizzeria in Belgium’s most densely populated city exploded on Monday night, reportedly leaving several people injured.

The pizzeria, located near Antwerp’s busy Paardenmarkt square, collapsed after it exploded around 10 p.m. local time, according to reports.

A cause for the explosion was not immediately known.

Please check back for updates. This is a breaking story. (NY DAILY NEWS)

5:00 pm ET –

Update: At least 5 injured, other victims still trapped after building collapses in Antwerp, Belgium https://t.co/ilotQeZFJI pic.twitter.com/p5o5sCZimo — BNO News (@BNONews) January 15, 2018

4:00 pm ET –

In een gebouw op de Paardenmarkt in Antwerpen heeft een ernstige ontploffing plaatsgevonden https://t.co/QXFffHkKzD pic.twitter.com/u1ET0Y2HYS — AD.nl (@ADnl) January 15, 2018

During the explosion on the #Horse_market three homes may be involved, there are several victims. About more and more later.

Bij de explosie aan de #Paardenmarkt zijn wellicht drie woningen betrokken, sprake van meerdere slachtoffers. Over aantal en ernst later meer. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) January 15, 2018

Explosion of housing on the #Horse_market. We are on the ground en route and also have teams on the way. Keep the environment free and let the emergency services through. More info will follow.

Explosie van woningen aan de #Paardenmarkt. We zijn er massaal ter plaatse en hebben ook nog ploegen onderweg. Hou de omgeving vrij en laat de hulpdiensten door. Meer info volgt. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) January 15, 2018

Building collapsed on the #horse_market in #antwerp after / with loud #pop

Building collapsed. Apparently blast. My city, my city! #horse_market #Antwerp

EXPLOSION ON HORSE MARKET EVERYTHING TRILD EVERYTHING IS DONE #horse_market

ONTPLOFFING OP PAARDENMARKT ALLES TRILDE ALLES IS AFGEZET #paardenmarkt pic.twitter.com/nTwZEO3Qbr — noa (@noa_tuyaerts) January 15, 2018

Building collapsed on Paardenmarkt #explosion #pop #antwerp

Loud bang in Antwerp. Building trembles. Horse market.

Luide knal in Antwerpen. Gebouw beeft. Paardenmarkt. — Ben Verhoeven (@verhoevenben) January 15, 2018